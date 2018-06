Beatrixschool blijft voorlopig open

De Beatrixschool voor speciaal onderwijs (foto: Omroep Zeeland)

De school blijft in ieder geval open tot 1 januari 2019. In die periode wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de school ook daarna open te houden. Zo wordt er gekeken naar een samenwerking met de Meie, een andere school in Zierikzee voor speciaal onderwijs. Beide scholen zien kansen om in de toekomst samen te werken.

School vindt het onverantwoord om open te blijven

De directie van de Beatrixschool vindt het onverantwoord om de school open te houden, omdat er na de zomer nog maar negen leerlingen zouden overblijven. Dat was voor Peter Hofstede, bestuurder van stichting De Korre, waar de school onder valt, het signaal om spijkers met koppen te slaan. Volgens hem vereenzamen de kinderen als er te weinig andere leerlingen op school zitten.

Ouders waren boos, omdat ze het bericht slechts twee weken voor het begin van de zomervakantie te horen kregen. Ook de wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland gingen daar niet mee akkoord en besloten actie te ondernemen.

