McDroom van 7-jarige Adriaan wordt werkelijkheid

Tijdelijke McDonald's in Burghsluis (foto: Omroep Zeeland)

Het ging om een kleine vestiging, die op de Oosterscheldedijk bij de Plompe Toren stond. Het bood plaats aan vijf personen en kan tijdelijk op iedere gewenste plek worden neergezet. De menu's worden klaargemaakt in een meereizende foodtruck, uitsluitend voor genodigden.

Adriaan van Binsbergen stuurde in januari van dit jaar een brief naar burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland met de vraag of er een vestiging van McDonald's op het eiland kon komen. Die vlieger ging niet op, maar nu staat er een tijdelijke vestiging.

