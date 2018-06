Zeeland wordt wakker: Beatrixschool toch open, reddingspoging De Piek en McDonalds in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Beatrixschool blijft (voorlopig) open

Goed nieuws voor de Beatrixschool in Zierikzee. De school voor zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking hoeft toch niet te sluiten. Eerder deze week was dat nog wel het geval, maar wethouder Cees van den Bos van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten de school voorlopig open te houden.

(foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe poging De Piek

Er wordt een nieuwe poging gedaan om poppodium De Piek in Vlissingen te redden. Vanavond heeft de initiatiefgroep 'De Piek gaat door' zich gepresenteerd.

Tijdelijke McDonald's in Burghsluis (foto: Omroep Zeeland)

Droom 7-jarige komt uit

De wens van Adriaan van Binsbergen uit Ellemeet is uitgekomen. Schouwen-Duiveland had gisteren even een McDonald's. Een vestiging voor één dag, op de dijk bij Burghsluis.

'Wat zie ik in mijn glazen bol?', vroeg Rianne Lous uit Grijpskerke zich af? (foto: Rianne Lous via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vandaag vertoeven we in Zeeland min of meer op de grens tussen uitgestrekte bewolking boven Nederland en brede opklaringen boven het Kanaal. Vandaar dat zowel wolkenvelden als perioden met zon aanwezig zijn. Het blijft droog en bij een matige tot vrij krachtige wind is het kil; rond 16 graden.

