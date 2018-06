Warmande gered van faillissement, fusie met ZorgSaam mag doorgaan

Met de overname van Warmande wordt ZorgSaam de grootste ouderenzorgorganisatie van Zeeuws-Vlaanderen. Vorig jaar was er al de fusie met Curamus in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Nu komt daar ook West-Zeeuws-Vlaanderen bij.

ZorgSaam wil Warmande verder reorganiseren en tegelijk investeren in de verouderde verpleeghuizen. Dit jaar nog wil Zorgsaam verpleeghuis De Stelle in Oostburg onder handen nemen. 2,5 tot 4 miljoen euro zijn nodig om het verouderde gebouw en bijbehorende voorzieningen te vernieuwen. Ook komt er geld voor opleidingen en trainingen van het personeel.

Zo'n grote organisatie voor verpleeghuiszorg, thuiszorg, en dagbesteding in heel Zeeuws-Vlaanderen zou een goedkopere management moeten opleveren. Een gezamenlijk management scheelt meteen al "een slok op een borrel", volgens directeur René Smit van ZorgSaam.

Warmande

Warmande biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbesteding, huishoudelijke hulp aan zo'n 500 ouderen in West-Zeeuws-Vlaanderen.

De organisatie heeft twee woonzorgcentra: Rozenoord in Sluis en De Hooge Platen in Breskens. En één verpleeghuis: De Stelle in Oostburg.

Er zijn twee zorgsteunpunten: in Goedertijt in Breskens en in De Burght in Oostburg.

Warmande heeft 360 medewerkers.