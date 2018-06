Ook Zeeuwse boeren neerslachtig door zorgen over toekomst

Werken in het land (archieffoto) (foto: Astrid Wiessner-Hoog via Omroep Zeeland Flickr)

Zorgen over de financiële situatie, snel veranderende regelgeving, het imago van de sector en de maatschappelijke druk van de consument. Het is een opeenstapeling van zorgen die zorgt voor slapeloze nachten bij boeren. "In ernstige gevallen kan het zelfs leiden tot depressies", zegt Baecke.

Meer dan de helft van de door Trouw ondervraagde agrariërs is weleens een periode neerslachtig geweest vanwege de zorgen over het bedrijf. Baecke denkt dat de Zeeuwse cijfers overeenkomen met de landelijke gegevens uit het onderzoek van Trouw.

'Boer zijn is een soort roeping'

"Je bent niet alleen boer uit economische overwegingen. Generaties die elkaar opvolgen, zorg voor gewassen en dieren, boer zijn is een soort roeping, een overtuiging", legt Baecke uit. Het ontbreken van een gevoel van waardering en begrip, kan er volgens hem voor zorgen dat boeren neerslachtig worden.

De ZLTO is zich al langer bewust van deze gevoelens en probeert boeren daarbij te ondersteunen. "We bieden een netwerk en individuele steun. Zo organiseren we bijvoorbeeld bijeenkomsten waar boeren hun zorgen kunnen delen om te voorkomen dat ze zich niet te veel ingraven in hun eigen situatie. En we hebben ook ondernemerscoaches die boeren kunnen bijstaan."