'Als iets verboden is, moet er gehandhaafd worden. Punt!'

Camperplekken in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De Recron wil nu samen met de Zeeuwse gemeentes en campereigenaren om de tafel gaan zitten om de problemen van de groeiende campermarkt te bespreken. De Recron is het namelijk op zijn zachtst gezegd niet eens met het beleid van de meeste gemeentes. Vooral Middelburg zou het helemaal verkeerd aanpakken.

Illegaal overnachtende camperaars worden niet beboet

Sinds 1 januari mag er op de speciale camperplekken op de parkeerplaats aan de Oude Veerseweg niet meer geslapen worden, maar de campereigenaren doen dat toch. En de gemeente treedt volgens de Recron niet op, de illegaal overnachtende camperaars worden niet beboet.

Volgens de Recron gebeurt het steeds vaker dat camperaars voor weinig of voor niets willen overnachten. Arthur van Disseldorp van de Recron heeft dubbele gevoelens bij die groep: "Omdat ze niets willen betalen zijn ze dus ook geen klanten van de bedrijven die wij vertegenwoordigen. Maar doordat er steeds meer komen blijkt dat dit problemen oplevert. Zo zijn er in sommige dorpen parkeerplekken te weinig voor de lokale bewoners in de zomer omdat daar campers staan."

De camperaars hebben vorig jaar al kunnen wennen aan het feit dat ze hier niet meer mogen slapen. De gemeente moet dan gewoon handhaven als het te gek wordt." Arthur van Disseldorp, belangenvereniging Recron

En ook de wetenschap dat de gemeente Middelburg nog geen boetes heeft uitgedeeld aan camperaars die illegaal overnachten op het terrein aan de Oude Veerseweg irriteert Van Disseldorp:" De camperaars hebben vorig jaar al kunnen wennen aan het feit dat ze hier niet meer mogen slapen. De gemeente moet dan gewoon handhaven als het te gek wordt."

140 euro boete

Van Disseldorp snapt dat het handhaven voor de politie geen prioriteit heeft, maar verwacht van de gemeente gewoon meer. Hij zegt dat beboeten voor een vakantieperiode erg doeltreffend werkt omdat deze groep camperaars dergelijke ontwikkelingen nauwgezet bijhouden omdat ze geen 140 euro boete willen betalen.

Camperplekken Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De Recron heeft ook bedenkingen bij het plan van de gemeente Terneuzen om bij Sas van Gent de camperplekken met overnachtingsmogelijkheid uit te breiden van twee naar vijfentwintig. De gemeente gaat daar waarschijnlijk negen euro voor vragen.

Van Disseldorp vindt dat niet een rol voor de gemeente. "Als we zeker zouden weten dat de overheid een goede ondernemer was, dan mocht het van ons, maar we zien te vaak dat die twee niet samen gaan. En de Autoriteit Consument&Markt wil naast een goede ondernemersgarantie ook als voorwaarde stellen dat er geen alternatief is. En die alternatieven zijn er wel."

'Spelregels moeten wel eerlijk zijn'

Komende herfst wil de Recron dus in overleg gaan met alle betrokken partijen, zoals de camperaars en de gemeenten. "Voor iedere toerist geldt 'Welkom in Zeeland', maar de spelregels voor overnachten moeten wel eerlijk zijn", aldus Van Disseldorp.