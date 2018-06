Deel dit artikel:











Eerste congres North Sea Port in teken van Brexit en duurzaamheid

Zo'n 250 mensen uit de Zeeuwse en Gentse havenwereld verzamelen zich vanochtend in bioscoopcomplex CCXL in Vlissingen voor het havencongres van North Sea Port. Het is het eerste havencongres van North Sea Port sinds de fusie tussen de havens van van Zeeland en Gent.

Start van het havencongres van North Sea Port 2018. (foto: Omroep Zeeland) De twee directeuren van North Sea Port, Jan Lagasse (voorheen Zeeland Seaports) en Daan Schalck (voorheen Haven Gent) spreken allebei tijdens het congres. Ook de verduurzaming in de havens en de gevolgen van de Brexit voor de havens worden besproken. Havenman/vrouw Aan het einde van het congres wordt traditiegetrouw de havenman of havenvrouw van het jaar uitgeroepen. Vorig jaar was dat Frank de Meijer van staalbedrijf Outokompu op de Axelse Vlakte. De afsluiting van het havencongres is traditioneel het startsein voor de Zeeuwse Havendagen. Tijdens deze dagen kunnen bezoekers bedrijven en activiteiten in de havens bezoeken en rondvaarten maken.