Lange file op de A58 Zeeland in door afgevallen lading: een geplet autowrak

Er stond vanmiddag een lange file op de A58 Zeeland in, bij de grens met Brabant. De file ontstond iets voor 12.00 uur en rond 12.30 uur was de filelengte opgelopen tot 13 kilometer, de geschatte vertraging was op dat moment een half uur. Een kwartier later was de file alweer opgelost. Ook Zeeland uit stond er even een korte file.

File op de A58 bij Rilland richting Kapelle, archieffoto (foto: HV Zeeland) De oorzaak van de file bleek lastig te achterhalen. Een automobilist meldde dat de file zou zijn ontstaan door werkzaamheden, maar uit een controle bij Rijkswaterstaat bleek dat er op dat moment geen werkzaamheden werden uitgevoerd op dat traject. Verder was er bij de verkeerscentrale ook geen ongeluk gemeld. 'Spookfile' Wegbeheerder Rijkswaterstaat tastte dan ook in eerste instantie in het duister en het leek daarom een zogenoemde 'spookfile', dat is een file die ontstaat en ook weer oplost zonder een duidelijk aanwijsbare reden. Dat bleek hier bij nader inzien toch niet het geval te zijn. Uiteindelijk namen meerdere automobilisten die in de file hadden gestaan contact op de redactie, zij meldden dat het kwam doordat er een geplet autowrak van een vrachtwagen was gevallen. Die vrachtwagen van een bedrijf uit Roosendaal vervoerde meerdere van dat soort geplette autowrakken, maar rond 10.15 uur kwam de bovenste op de stapel los en viel op de weg. Deels op vluchtstrook, deels in berm Het gevallen wrak lag deels op de vluchtstrook en deels in de berm. Het verkeer kon er dan ook vrij gemakkelijk voorbij rijden. Tot er rond 11.30 uur werd begonnen met de berging. Daarvoor werd uit veiligheidsoverwegingen de verbinding naar de A4 richting Antwerpen, bij Hoogerheide, een tijdlang afgesloten. Verkeer dat naar Antwerpen wilde moest doorrijden tot aan Rilland en daar omdraaien. De afslag bij Rilland werd daardoor overbelast en veel weggebruikers besloten om al ver voor de afslag voor te sorteren op de vluchtstrook. Daarom stond er op het hoogtepunt een file van 13 kilometer. Toen de berging rond 12.15 uur was afgerond, loste de file al snel op.