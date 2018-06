Deel dit artikel:











Lange file op de A58 Zeeland in door werkzaamheden

Er stond vanmiddag een lange file op de A58 Zeeland in, bij de grens met Brabant. De file ontstond rond 12.00 uur en rond 12.30 uur was de filelengte opgelopen tot 13 kilometer, de geschatte vertraging was op dat moment een half uur. Een kwartier later was de file alweer opgelost.

File op de A58 bij Rilland richting Kapelle, archieffoto (foto: HV Zeeland) De file komt deels door werkzaamheden. De verbinding van de A58 bij Bergen op Zoom naar de A4 richting Antwerpen is afgesloten voor onderhoud. Toch verklaart dat nog niet alles, want het is nog onduidelijk waarom juist nu op dit moment de file ontstond en waarom die vervolgens een uur later alweer helemaal opgelost was.