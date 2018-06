Gemeente vindt 230 arbeidsmigranten op vakantiepark en dreigt met dwangsom

De migranten krijgen van de gemeente nu nog eens veertien weken de tijd om het park te verlaten. Het vakantiepark had eerder tot 16 juni de tijd gekregen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmigranten zouden vertrekken. Dat is niet gelukt, dus heeft de gemeente gisteravond een controle gehouden op het park. De controle is uitgevoerd door vijf teams van twee handhavers.

Veel meer dan eerder gedacht

Andere bewoners van het park lieten eerder al weten dat de arbeidsmigranten geen aanstalten maakten om te vertrekken, maar om hoeveel arbeidsmigranten het ging was tot nu toe niet bekend. Eerder werd door de parkbeheerders geschat dat het om enkele tientallen ging, maar het blijken er dus veel meer te zijn dan eerder werd gedacht.

De meeste arbeidsmigranten verblijven op het park via het bedrijf Habiflex, een onderdeel van de eigenaar van het park, de Oostappengroep. Die twee bedrijven krijgen nu een zogenoemde 'last onder dwangsom' opgelegd. Ze moeten de arbeidsmigranten binnen veertien weken andere huisvesting geven. Gebeurt dat niet, dan moeten ze een dwangsom betalen van 200.000 euro.

Periode wettelijk vastgelegd

Die periode is wettelijk vastgelegd. Het traject ligt vast: de overtreder krijgt eerst een waarschuwing, dan een last onder dwangsom met de vaste periode van veertien weken en daarna heeft de overtreder nog zes weken om daartegen bezwaar te maken. De gemeente zou de dwangsom eigenlijk al sneller willen opleggen maar dat mag dus niet.

Tijdens de controle is ook gebleken dat er naast Habiflex ook andere verhuurders in overtreding waren, waaronder ook meerdere particuliere verhuurders. Ook tegen deze verhuurders zal een handhavingstraject ingezet worden, meldt de gemeente. Dat betekent dat zij nu hun eerste waarschuwing hebben gekregen.

Chalets op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland)

Geen opstootjes

Volgens zowel de gemeente als de directie van het vakantiepark is de controle gisteravond goed verlopen. Vanuit het vakantiepark is medewerking verleend en er waren geen opstootjes. "Ik was er zelf niet bij maar ik heb gehoord dat de nachtregisters zijn gecontroleerd en dat de handhavers tevreden waren over de medewerking van onze medewerkers", aldus directeur Jos Mennen.

Het park en de gemeente zijn druk bezig om een goede oplossing te vinden voor het probleem. Volgens Mennen staat er een gesprek gepland tussen beide partijen.

Landelijk beleid

Mennen ziet het liefste dat er landelijk beleid komt als het gaat over de opvang van arbeidsmigranten. "Onze economie roept de komende jaren om deze mensen en er moet beleid komen voor goede tijdelijke oplossingen. Wij willen ze namelijk graag helpen."

