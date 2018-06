Zeeuws kopstuk No Surrender voor de rechter

De politie doorzocht ook het bedrijfspand van Rico R. in Hulst. (foto: Provicom)

Behalve de Zeeuwse voorman, zijn ook No Surrender-oprichter Klaas Otto, captain Henk Kuipers uit Emmen en Theo ten V., de rechterhand van Kuipers, aanwezig in de rechtszaal.

Het gaat vandaag om een regiezitting, waarbij de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld. Partijen mogen onderzoekswensen indienen. De inhoudelijke behandeling van het proces tegen de vier gaat op zijn vroegst begin 2019 van start.

Opgepakt tijdens politie-inval

Rico R., Kuipers en Ten V. zitten momenteel vast. Klaas Otto, die ook enige tijd in cellencomplex Torentijd in Middelburg zat, kwam in april vrij na anderhalf jaar voorarrest.

De 41-jarige Rico R. werd op 14 februari opgepakt in zijn woning in Hulst tijdens een politie-inval. De politie doorzocht toen ook zijn bedrijf en een café in Clinge waar clubavonden van No Surrender worden gehouden.

