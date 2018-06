PvdA: 'Hulst weigert lering te trekken uit vervuilde grond Perkpolder'

Plannen met de westelijke Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de PvdA weigert de gemeente Hulst lering te trekken uit misstappen die zijn begaan bij de aanleg van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder. De dijk is aangelegd door Rijkswaterstaat, die heeft daarbij vervuilde grond gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat er te hoge concentraties benzeen, calcium en te hoge ph-waarden zijn achtergebleven in de grond. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in om te kijken hoe dat kan. Uit onderzoek van het RIVM en Deltares blijkt overigens dat de gezondheidsrisico's voor omwonenden nihil zijn.

Dijk afgraven

De PvdA maakt zich zorgen omdat de gemeente Hulst ook vervuilde grond wil gebruiken om de westelijke Perkpolder op te hogen. Onder het gebied ligt een zoetwaterbel, waarvan de partij zegt dat die niet mag worden opgeofferd.

In schriftelijke vragen stelt de PvdA: "De enige reden dat de verontreinigde dijk niet wordt afgegraven en opnieuw wordt aangelegd met schone grond is omdat deze binnen de zoute contour blijft. De gemeente Hulst wil het gebied waar de zoetwaterbellen zitten met risico's opschepen dat dient voorkomen te worden."

Misschien is het een optie om grond van de nieuwe zeesluis in Terneuzen te gebruiken." Waterschapsfractie PvdA

Slecht fundament

De gemeente Hulst hoeft niet te betalen voor de grond van industriële klasse, maar krijgt juist geld toe als de grond wordt gebruikt. Daarvan zegt de PvdA: "Het financiële fundament van Plan Perkpolder blijkt vervuilde grond te zijn en dat maakt het een slecht fundament."

Om meer duidelijkheid te krijgen wil de PvdA weten waar de vervuilde grond waarmee Hulst de polder wil ophogen vandaan komt. "Misschien is het een optie om grond die vrijkomt bij de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen te gebruiken voor het ophogen van de westelijke Perkpolder", oppert de PvdA. "Als tenminste uit onderzoek blijkt dat die schoon is."

De partij pleit hoe dan ook voor strenge controles van de grond die Hulst wil gebruiken om de polder op te hogen. Ook vraagt de PvdA om extra maatregelen om de zoetwaterbel onder de westelijke Perkpolder te beschermen. Daarbij denkt de PvdA aan het gebruik van geotextiel, folie of doek om het grondwater te beschermen..

