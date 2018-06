Illegaal slapende camperaar glipt er in Middelburg nogal eens tussendoor

Het verbod op overnachten is ingesteld vanwege de opening van Stadscamping Middelburg in 2017. Op het Hof van Tange en de Kanaalweg ging het verbod direct in, op de Oude Veerseweg mocht nog tot januari 2018 worden overnacht. Dit tot ongenoegen van de exploitant van de camping, AVV Beheer uit Middelburg, die dacht dat de regeling direct voor heel Middelburg zou gelden en alle campers verplicht naar de camping moesten.

BOA's werken niet 's nachts

Volgens de afdeling handhaving controleert de gemeente sinds begin dit jaar op de Oude Veerseweg wel op overtredingen, alleen heeft dat nog niet tot boetes geleid. De gemeente was in het begin coulant omdat de belijning van de camperplekken nog niet op orde was en er in een aantal Duitse boekjes en op websites nog stond aangegeven dat er wel overnacht mag worden. Bovendien werken de BOA's van de gemeente niet 's nachts.

Ondanks verbod overnachten er nog steeds campers in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Na een tip van een omwonende nam Omroep Zeeland een weekje de proef op de som. In de week van Hemelvaart tot aan Pinksteren stonden er iedere nacht drie tot vijf campers met slapende mensen er in. Maandagnacht 28 mei waren dat er zelfs zeven. Vooral Duitse camperaars zeggen zich niet bewust te zijn van het verbod, aangezien het nergens in het Duits staat aangegeven.

Niemand tot last

Een Nederlandse camperaar, die zegt regelmatig de nacht aan de Oude Veerseweg door te brengen, vindt het belachelijk dat hij gedwongen wordt om 20 euro te betalen op een camping, terwijl hij hier niemand tot last is. Hij baalt wel dat er nu aandacht aan wordt besteed: "Nu gaan ze vast weer meer controleren en zijn we ons plekje kwijt."

Als iemand om elf uur 's avonds zijn camper neerzet en om zeven uur de ochtend daarop weer vertrekt, dan is dat alleen door de politie te handhaven. En daar hebben wij geen vat op."" Chris Simons, wethouder

Wethouder Chris Simons erkent dat er nog steeds overnacht wordt op het parkeerterrein. "Als iemand om elf uur 's avonds zijn camper neerzet en om zeven uur de ochtend daarop weer vertrekt, dan is dat alleen door de politie te handhaven. En daar hebben wij geen vat op."

Afspraak is afspraak

Jørgen Geurts van de stadscamping is verbaasd over de gang van zaken. "Als er illegaal overnacht wordt, vind ik dat daar tegen opgetreden moet worden. Afspraak is afspraak.

Wethouder Simons is niet van plan om het overnachten te gaan gedogen en geeft daarvoor nog een extra reden: "Sommige bedrijven hier in de buurt hebben een zogenaamd risicoprofiel, het is dus ook te gevaarlijk om hier te blijven slapen."

Om de tafel

Ook de belangenbehartiger van Zeeuwse recreatiebedrijven, Recron, vindt het niet kunnen dat camperaars die illegaal overnachten niet beboet worden, met de gemeente Middelburg als schoolvoorbeeld voor dit probleem. De Recron wil daarom samen met de Zeeuwse gemeentes en campereigenaren om de tafel gaan zitten om samen op zoek te gaan naar een oplossing voor dit probleem.

