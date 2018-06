Organisator Molukkenrit: 'Ik had vertrouwen in onze burgemeester'

Bergmann besloot, in samenspraak met politie, justitie en betrokken gemeenten, dat de tocht door mocht gaan, maar dat er geen enkele uiting van Satudarah zichtbaar mag zijn. De deelnemende Studarah-leden mogen dus geen jasjes met het logo van hun motorclub dragen.

Tevreden

De organisator van de tocht, Karla Vreeke-Taniwel, kijkt tevreden over het terrein aan de Rijnstraat in Middelburg. Ze probeerde positief te blijven de afgelopen week. "Ik had vertrouwen in onze burgemeester", vertelt ze. "En ik denk dat er geen problemen zullen zijn tijdens de rit. Iedereen draagt ons evenement een warm hart toe. Het geld gaat immers naar kansarme kinderen op de Molukken. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat het goedkomt."

De rechter zie de motorclub Satudarah als een verboden criminele organisatie (foto: ANP)

De gemeente heeft gisteren aangekondigd dat iedereen met herkenbare uitingen van Satudarah uit de tocht wordt gehaald. "Desnoods tapen ze het af of dragen ze hun jasjes binnenstebuiten", zei burgemeester Harald Bergmann gisteren, bij het bekendmaken van de maatregelen.

Satudarah verboden

De reden voor de maatregel is dat de motorclub sinds afgelopen maandag een verboden organisatie is. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. In de praktijk betekent het verbod onder meer dat het logo van Satudarah verboden is en dat de leden niet langer samen mogen komen in clubhuizen.

In aanloop naar het besluit van de gemeente liet Satudarah-advocaat Erik Thomas al weten dat dit een interessante eerste 'testcase' is voor het verbod van de rechtbank. Dit is namelijk het eerste publieke optreden sinds het ingaan van het verbod.

Goede doel

Thomas verwacht dat de leden zich aan de voorwaarden van de gemeente zullen houden, omdat ze het goede doel dat bij de rit hoort, kinderen op de Molukken, niet in gevaar willen brengen. Satudarah is namelijk van oorsprong een Molukse motorclub.

Lees ook: