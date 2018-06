Geen treinen op Zeeuwse spoor vanwege werkzaamheden Prorail

Het Zeeuwse spoor is leeg, er rijden geen treinen door werkzaamheden (foto: Omroep Zeeland)

Spoorbeheerder ProRail voert komend weekend samen met meerdere aannemers werkzaamheden uit op de spoorlijn tussen Vlissingen en Roosendaal. Het gaat onder meer om spoorvernieuwing, de plaatsing van geluidsschermen en de aanpassing van een perron.

Comfortabel en veilig

Tussen Middelburg en Goes vernieuwt aannemer Swietelsky delen van het spoor, zoals wissels, dwarsliggers, spoorstaven en spoorstenen. Door deze onderdelen op tijd te vernieuwen, houdt ProRail naar eigen zeggen het spoor in goede conditie, zodat de treinen er comfortabel en veilig overheen kunnen blijven rijden.

In Rilland Bath en Krabbendijke werkt aannemer Strukton aan de plaatsing van geluidsschermen. Op sommige locaties worden er palen in de grond geboord en op andere locaties worden er schermen geplaatst. Datzelfde klusje wordt ook bij Bergen op Zoom uitgevoerd.

Europese standaardhoogte

Op station Arnemuiden wordt de hoogte van het perron aangepast, omdat het station anders niet voldoet aan de Europese standaardhoogte. Wanneer alle perrons dezelfde hoogte hebben, is er in de toekomst op alle stations in Europa een gelijkvloerse instap mogelijk. Daardoor wordt het makkelijker voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel om zelfstandig te reizen.

Naar verwachting rijden de treinen op het Zeeuwse spoor vanaf maandag weer volgens de gewone dienstregeling.