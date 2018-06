VC Vlissingen krijgt ticket voor KNVB Beker

John Karelse mag met VC Vlissingen meedoen aan de KNVB Beker. (foto: Paul Ten Hacken)

Startbewijs

VC Vlissingen bereikte het afgelopen seizoen de kwartfinale van het toernooi om de districtsbeker en werd daarin uitgeschakeld door Cluzona. Als de ploeg van trainer John Karelse gewonnen had, had VC Vlissingen zich al geplaatst voor de KNVB Beker omdat de halve finalisten een startbewijs voor de KNVB Beker verdienen.

GOES

Vrijdagmiddag kreeg VC Vlissingen een brief van de KNVB waarin de bond de club alsnog beloond met een startbewijs. VC Vlissingen heeft dat te danken aan de prestaties van GOES, dat via de nacompetitie promoveerde naar de Derde Divisie. Alle ploegen die volgend seizoen in de Derde Divisie uitkomen (ook Hoek), mogen meedoen aan de KNVB Beker. Daardoor is er een extra plek in het bekertoernooi vrijgekomen. Die gaat in het district Zuid 1 naar VC Vlissingen.

Vorig seizoen deed VC Vlissingen ook mee aan de KNVB Beker. In de tweede kwalificatieronde werd de club uitgeschakeld na strafschoppen door De Meern.

Het toernooi om de KNVB Beker begint op in het weekend van 18/19 augustus met de eerste kwalificatieronde.

Borsele Sloepoort Cup

Doordat de KNVB VC Vlissingen alsnog heeft toegelaten het bekertoernooi, zal de Walcherse hoofdklasser niet meer mee doen aan het toernooi om de Borsele Sloepoort Cup, het traditionele oefentoernooi in Nieuwdorp.