Drie nieuwe boten voor Multraship

De Mutratug 7 wordt gedoopt (foto: Mark Neelemans)

Het sleep- en bergingsbedrijf is de laatste tijd druk aan het uitbreiden. In december 2017 kondigde het bedrijf aan een nieuwe loods en werkplaats te bouwen aan de Goesse Kade in Terneuzen. Ook is Multraship nog bezig met het realiseren van een nieuw hoofdkantoor in de toekomstige diensthaven die wordt aangelegd bij het bouwen van de Nieuwe Sluis.

De drie boten zijn gedoopt. Dat werd verzorgd door Sonja Muller, zus van Kees Muller, medegrondlegger van Multraship, Britt Pey, dochter van senior commercial manager Ocean Towage van Multraship, Christian Pey, en de tienjarige Christina Muller, dochter van directeur Leendert Muller.