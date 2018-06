Opening mosselseizoen laat op zich wachten

Pan met mosselen (foto: Arie Versteeg)

De afgelopen twee seizoenen was de start van het seizoen eind juni. Dat is vroeg, aangezien de eerste bodemcultuurmosselen meestal in de tweede week van juli gegeten kunnen worden. Vissers gaan in de eerste week van juli opnieuw mosselen uit de Oosterschelde opvissen. Als dan blijkt dat de mossel voldoende gegroeid is, kan het seizoen geopend worden.

Al wel hangcultuurmosselen

Hangcultuurmosselen uit de Oosterschelde en de Grevelingen kunnen al wel worden gegeten. Dat seizoen is eind mei van start gegaan. Deze mosselen zijn sneller volgroeid dan bodemcultuurmosselen.