Jarien had ALS, maar kanker werd haar fataal; 'Ze had hier zo graag bij willen zijn'

We zijn bij Hans Sinke thuis, in Vlissingen. Op de laptop laat Hans allerlei foto's zien van zijn heldin, zijn overleden vrouw Jarien. "In 2008 kreeg zij te horen dat ze een zeldzame vorm van de spierziekte ALS had. Met deze variant van ALS had ze oud kunnen worden, maar vorig jaar bleek dat ze ook kanker had en dat is haar uiteindelijk fataal geworden."

Ik denk dat Jarien met sport, zingen en al haar vrijwilligerswerk voor ALS, uit het leven heeft gehaald wat er in zat." Hans Sinke

In september 2017 overleed Jarien aan de gevolgen van kanker. "Dat maakt het best wel dubbel in deze tijd waar ook veel aandacht is voor KWF kankerbestrijding", zegt Hans. "Jarien zette zich met hart en ziel in voor de stichting ALS en dat is ook mooi om door te zetten. Maar misschien zou je het wel moeten combineren, want het heeft op beide fronten aandacht nodig."

'Mooi en emotioneel'

"Heel mooi en emotioneel zal het worden", zegt Hans, met een brok in zijn keel, over hoe hij het evenement in Biggekerke morgen zal beleven. "Dat had Jarien graag meegemaakt. Maar ik denk dat zij met sport, zingen en al haar vrijwilligerswerk voor ALS er wel alles uit heeft gehaald wat er in zat."

Jarien kwam in 2009 op het idee voor Trap ALS de wereld uit. In de afgelopen negen edities van deze fietstocht voor het goede doel is al bijna tweehonderdduizend euro opgehaald voor onderzoek naar behandelmethoden in de strijd tegen de spierziekte ALS. Morgen komt daar de opbrengst van de tiende editie bij.

Zeker niet het laatste evenement

Hans heeft nu dus het stokje van zijn overleden vrouw overgenomen. En als het aan hem ligt, wordt deze tiende editie van Trap ALS de wereld uit zeker niet het laatste evenement van de stichting ALS Zeeland.