Oud-Kamerlid moet rust in Kapelle terugbrengen

Jan te Veldhuis is benoemd als verkenner in Kapelle. Hij gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een stabiel bestuur in Kapelle. Een kleine twee weken geleden klapte de kersverse coalitie van VVD, CDA en SGP na een meningsverschil over de koopzondag. Voor de SGP was VVD-steun voor het voorstel om koopzondagen in alle kernen van Kapelle toe te staan onverteerbaar. Wethouder Marco Kleppe diende daarom zijn ontslag in.

gemeentehuis Kapelle (foto: Omroep Zeeland) Te Veldhuis komt uit Middelburg en heeft ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij ruim twintig jaar lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij is bekend met de politiek in Zeeland, maar heeft volgens de gemeente Kapelle voldoende afstand van de actuele politieke situatie in Kapelle. Te Veldhuis begint meteen als verkenner en voert de komende weken gesprekken met alle betrokken fracties en bestuurders. Hij hoopt uiterlijk eind augustus 2018 rapport uit te brengen aan de gemeenteraad. Lees ook: Wethouderscrisis in Kapelle