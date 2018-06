Pompstation moet zwakke stralen uit douche voorkomen

De nieuwe pompinstallatie met opslag past in de omgeving. Het grootste gedeelte zit onder de grond. "We zitten hier in een prachtig duingebied", zegt Martijn Groenendijk van Waterbedrijf Evides. "Daarom is slechts één zesde van het gebouw zichtbaar. De bakstenen zijn geel, zodat het gebouw zoveel mogelijk opgaat in de omgeving."

Twee miljoen liter

In de nieuwe opslag kan iets meer dan twee miljoen liter water worden opgeslagen. Dat water komt uit bronnen onder de Brabantse Wal bij Hoogerheide. Vanuit het pompstation Oranjezon wordt het water doorgepompt naar de gemeente Veere en Noord-Beveland. "We zitten hier helemaal aan de rand van Zeeland, ver van de Brabantse Wal. In het verleden kwam het wel eens voor dat we problemen hadden met de waterdruk. Zeker als er veel toeristen zijn en er veel water wordt gebruikt. Met deze nieuwe installatie behoren die problemen tot het verleden."



Vijftig jaar

De nieuwe installatie kost rond de vier miljoen euro. Komende winter wordt de oude installatie in fases buiten gebruik gesteld en wordt het werk overgenomen door de nieuwe. Het is de bedoeling dat de nieuwe pompinstallatie veertig tot vijftig jaar meegaat.