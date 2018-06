Van den Broeke wint brons op NK atletiek

Tim van den Broeke (foto: Orange Pictures)

"Ik ben blij met mijn medaille maar mijn race verliep niet zoals ik hoopte", zo begint Van den Broeke (22) zijn verhaal. Hij eindigde op de derde plaats in een tijd van 9.22', ruim achter winnaar Noah Schutte.

De atleet van Dynamica uit Vlissingen kon tijdens de race niet het beste uit zichzelf halen. "Ik heb dit seizoen te snel gepiekt. Net na een trainingsstage in april/mei heb ik een wedstrijd gelopen waarin ik heel diep ben gegaan. Als je over je piek bent geweest, is het heel lastig om daarna nog diep te gaan en moe te worden."

Nederlands kampioenschap

3000 meter steeplechase 1. Noah Schutte Leiden Atletiek 9.09'93" 2. Barron de Groot Maizland Haag Atletiek 9.16'53" 3. Tim van den Broeke Dynamica 9.22'97"

Bij het Nederlands kampioenschap in 2017 won Van den Broeke nog zilver. Volgend jaar wil hij weer meedoen aan het NK op de steeplechase. "Wel ga ik mijn seizoen iets anders indelen."