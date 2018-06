Deel dit artikel:











Café-uitbater krijgt klappen

De uitbater van een café in Goes is afgelopen nacht mishandeld door een van zijn klanten. De politie heeft een 38-jarige Goesenaar in verband hiermee aangehouden.

Politieauto (foto: oz) Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde, maar in elk geval ontstond er ruzie en kreeg de cafébaas klappen. De politie heeft hem voor behandeling naar de huisartsenpost gebracht. In deze zaak zullen nog getuigen worden gehoord en camerabeelden bekeken.