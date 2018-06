Deel dit artikel:











Roy Pieters wint NK wielrennen in Philippine

Het Nederlands kampioenschap wielrennen voor eliterenners zonder contract is zaterdag in Philippine gewonnen door Roy Pieters uit Zwanenburg. De 29-jarige Pieters volgt Hans Dekkers uit IJzendijke op, die in 2017 de nationale titel won.

Een kopgroep van negen renners bepaalde het koersverloop in het begin: Patrick Bos, Gert-Jan Bosman, Wessel Piersma, Rens te Stroete, Daan Dwitters, Daniel Langereis, Robin Löwik, Coen Onderwater en Harry Sweering. De kopgroep, die na circa twintig kilometer ontstond, had een maximale voorsprong van 2.15'. Veertig kilometer voor de finish werd de kopgroep teruggepakt en brak het peloton in verschillende groepen. Daarna probeerde Hans Dekkers uit IJzendijke, de regerend Nederlands kampioen, nog te ontsnappen. Dekkers probeerde met Stefan Wolffenbuttel weg te rijden, maar de twee kwamen niet verder dan 0.15' en werden snel teruggepakt. Met nog tien kilometer te gaan, leek het Nederlands kampioenschap op een sprint uit te draaien. Het lukte geen renner meer om weg te komen. In de sprint was Pieters de sterkste. Pieters is de zoon van oud-baanwielrenner Peter Pieters. Regerend kampioen Dekkers werd derde. Aan het Nederlands kampioenschap wielrennen deed topschaatser Sven Kramer mee. De meervoudig Olympisch kampioen deed mee als lid van de Noorderlijke Wielervereniging Groningen. Kjeld Nuis zou aanvankelijk ook mee doen, maar de tweevoudig Olympisch kampioen schaatsen stond niet aan de start in Philippine. Nederlands kampioenschap elite-renners zonder contract, 169 km 1. Roy Pieters Zwanenburg 2. Jeff Vermeulen Exloo 3. Hans Dekkers IJzendijke Later kun ook nog reacties van het Nederlands kampioenschap in Philippine bekijken.