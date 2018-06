Deel dit artikel:











12e Rit voor de Molukken door Zeeland

In Middelburg zijn om 2 uur vanmiddag zo'n 250 motorrijders van start gegaan in de 12e Rit voor de Molukken. Er waren geen rijders met de kleuren of hesjes van verboden motorclubs te bekennen.

De Rit voor de Molukken wordt jaarlijks gereden om geld in te zamelen voor kinderen uit kansarme gezinnen op de Molukken. Leden van de van oorsprong Molukse club Satudarah deden in het verleden in vol ornaat hieraan mee. Na het verbod op de motorclubs Satudarah, Saudarah en Supportcrew 999 besloot burgemeester Harald Bergmann van Middelburg toestemming te geven voor de tocht, op voorwaarde dat het clubvertoon achterwege zou blijven. Deelnemers Rit voor de Molukken (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Middelburgse motorrit wordt eerste 'testcase' voor Satudarah

