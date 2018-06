Veel meer deelnemers 'Trap ALS de wereld uit' dan vorig jaar

Het initiatief voor de fietstocht werd genomen door Jarien Sinke. Zij was er vandaag zelf niet bij, want ze overleed vorig jaar september. Haar man Hans en haar zoon David zetten haar werk met de stichting ALS Zeeland voort. Het doel is zoveel mogelijk geld inzamelen naar behandelmethoden in de strijd tegen de ziekte.

Aan de editie 2018 deden bijna dubbel zoveel mensen mee als vorig jaar.