Zo'n 300 paarden in de ring op Zeeuwse Dag van het Paard

Om de paarden zo goed mogelijk door de keuring te krijgen, zijn veel eigenaren er al de hele week mee bezig. "Je bent ze aan het poetsen, wassen en netjes opscheren voor deze dag. 's Morgens vroeg uit je bed, paarden mee op transport en dan gaat het hier pas echt beginnen", vertelt Denise Klap uit Serooskerke (W).

Zenuwachtige debutante

Haar eenjarige Fries Fennah doet dit jaar voor het eerst mee. Bij haar gieren de zenuwen door de keel. "Ja, ze is heel gespannen," zegt Denise lachend. "Ze is ook voor het eerst op vreemd terrein en ziet allemaal nieuwe dingen, dus dat is allemaal spannend".

Denise en haar paard Fennah zijn hartstikke zenuwachtig (foto: Omroep Zeeland)

Ook bij de 24-jarige Fjord Odette zit de spanning er goed in. "Ze was heel onrustig, dus we hebben heel lang met haar gelopen om haar rustig te krijgen. En toen moest ze de ring in," legt haar jonge bijrijder Mette Mooij uit Bruinisse uit.

Mooie resultaten

In de verschillende ringen van de Zeeuwse paardendag stond een vakkundige jury om de verschillende paardenrassen van top tot teen te keuren. Odette haalde 36 punten, waarmee eigenaresse Marga Piek van der Leer uit Sirjansland dik tevreden was.

Fennah haalde een tweede plek, dus ook Denise gaat als een blij mens naar huis. "Een eerste is echt alleen maar voor de meest uitzonderlijke paardjes weggelegd en zij heeft daar maar net naast gegrepen".

Odette heeft bij de keuring 35 punten gehaald (foto: Omroep Zeeland)

Debutante Fennah is super zenuwachtig voor de keuring