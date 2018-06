Is dit dan zijn grote doorbraak?

Vanaf hier

Na de geboorte van zijn zoontje vorig jaar, heeft De Meijer besloten om de periode van BDM achter zich te laten en verder te gaan als Bas de Meijer. "Vandaar dat mijn nieuwe EP de titel Vanaf hier heeft gekregen. De EP bestaat voor mij eigenlijk uit drie delen. Waar ik vandaan kom, hoe ik ervoor sta en waar ik naartoe ga."

Volwassen

Toen zijn zoontje Jason werd geboren veranderde er iets bij De Meijer. "Kijk, op het moment dat je vader wordt krijg je een andere kijk op het leven. Je bent opeens volwassen en voelt je heel erg verantwoordelijk voor je gezinnetje." Het vaderschap zorgde er ook voor dat hij een andere kant op wilde met zijn muziek. Hij maakte altijd gebruik van een DJ en de meeste muziek kwam uit zijn computer. Dat moest anders. "Ik wilde muzikaal een stap zetten. Het gevolg is dat ik op zoek ben gegaan naar een andere sound en dat ik meer gebruik maak van live-instrumenten."

Bas de Meijer (Vlissingen 1989) kreeg muziek met de paplepel ingegoten dankzij zijn vader, de fingerstyle en powerpicking gitarist Gert de Meijer (1953-2006). Vanaf 2003 werkte hij intensief samen met Reguillo Kotzebue als BDMentertainment. Als solo-artiest BDM maakte hij in 2014 zijn debuutalbum Mijn Moment, met producers Dj Vindictiv en Fraasie. Op dat album staan samenwerkingen met Kleine Viezerik, D-Double en Danny Vera. Twee jaar later verscheen Op Eigen Kracht. De tracks Festivalgevoel en Je Bent Mooi kwamen uit als losse tracks. Begin dit jaar tekende hij een contract bij managementbureau Excellent Agency. Met de verschijning van Je Bent Mooi, een single voor zijn zoontje, liet hij de naam BDM definitief los.

Positiviteit

De Meijer heeft veel meegemaakt, maar staat positief in 't leven. "Ik ben eigenlijk altijd vrolijk, ondanks alle narigheid die ik heb meegemaakt. Ik ben de laatste jaren in balans en kan genieten van kleine dingen. En die positieve flow gebruik ik nu ook in m'n teksten." Hij vergelijkt zich wat dat betreft een beetje met onder anderen Diggy Dex en Tyfoon. "Als zij op het podium staan gebeurt er wat, mensen worden vrolijk door hun muziek, maar ook door hun teksten."

Bas de Meijer (foto: Omroep Zeeland)

Ik wil onderscheidend zijn

Daarnaast wil De Meijer onderscheidend zijn bij zijn optredens. Hij heeft daarom besloten om regelmatig met een 'echte' band op te treden, de 'Bas de Meijer Live Experience Band'. Het spreekt volgens hem een veel breder publiek aan dan in plaats van alleen op een podium of met een DJ. "Er is meer te zien, meer interactie en je kan meer variëren in stijlen."

De Mijer zit sinds begin dit jaar bij managementbureau Excellent Agency. "Dat zorgt vooral voor de structuur en alle randzaken, zodat ik me kan richten op mijn muziek. En daarnaast is het de natuurlijk de bedoeling dat ze voor meer optredens gaan zorgen."

Bas de Meijer maakt nieuwe EP



De reacties op zijn nieuwe album geven De Meijer veel vertrouwen. "Ik ben erg tevreden over het eindresultaat en ga ervan uit dat het dit keer gaat lukken. Ik ga er in ieder geval voor, is het niet linksom, dan rechtsom en desnoods rechtdoor."

Concert at SEA

De eerste stap is gezet, want hij is toegevoegd aan de lijst artiesten voor Concert at SEA op de Brouwersdam. Met zijn band mag hij zaterdag 30 juni de harten gaan veroveren van het festivalpubliek.