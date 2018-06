Deel dit artikel:











Minderhoud tweede in Grand Prix Special CHIO Rotterdam

De uit Westkapelle afkomstige dressuurruiter Hans Peter Minderhoud is zaterdag bij het CHIO in Rotterdam tweede geworden in de Grand Prix Special. Daarmee leverde Minderhoud een belangrijke bijdrage aan de zege van Nederland in de landenwedstrijd van het CHIO.

Hans Peter Minderhoud (foto: Omroep Zeeland) Nederland bleef in het eindklassement Zweden en de Verenigde Staten voor. Voor Nederland haalden Minderhoud (met Glock's Dream Boy), Emmelie Scholtens (Apache) en Edward Gal (Glock's Zonik N.O.P.) de punten binnen. Minderhoud deed dat door tweede te worden in de Grand Special en een achtste plaats in de Grand Prix. Aan de Grand Prix Freestyle deed Minderhoud niet mee. CHIO Rotterdam Grand Prix Special CDIO5* 1. Therese Nilshagen / Dante Weltino Old Zweden 74.149% 2. Hans Peter Minderhoud / Glock's Dream boy Nederland 73.830% 3. Juliette Ramsel / Buriel K.H. Zweden 73.596%