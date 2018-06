'Juni is een superdroge maand'

(foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland is het bar en boos. In Vlissingen is maar één millimeter regen gevallen en het ziet ernaar uit dat het daar deze maand bij blijft. Daarmee is dit met afstand de droogste juni uit de meetreeks in Zeeland. Het vorige record stamt uit 1962, toen werd in juni vijf millimeter geregistreerd.

In het hele land is het kurkdroog. De weerbureaus melden een landelijk neerslagtekort van zo'n 125 millimeter. Dat is het verschil tussen de verdamping en de hoeveelheid gevallen neerslag.