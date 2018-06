Deel dit artikel:











Verspringer Van der Hooft vierde op NK

Joeri van der Hooft uit Oostburg is er bij het Nederlands kampioenschap atletiek in Utrecht niet in geslaagd het podium te halen bij het verspringen. In de finale kwam Van der Hooft tot 7 meter 13, goed voor de vierde plaats.

Joeri van der Hooft in actie tijdens het NK indoor (archief) (foto: Orange Pictures) Daarmee kwam Van der Hooft, die uitkomt voor AAC uit Amsterdam, 34 centimeter tekort voor een medaille. De Nederlandse titel ging naar Ignisious Gaisah van PAC met 7,64. NK atletiek verspringen, finale 1. Ignisious Gaisah PAC 7,64 2. Dudly Boeldak Rotterdam Atletiek 7,60 3. Pim Jehee Prins Hendrik 7,47 4. Joeri van der Hooft AAC 7,13 Bij de vrouwen werd Mariska Bun uit Hulst uitgeschakeld in de halve finales van de 200 meter. Bun, die uitkomt voor AV Phoenix, liep een tijd van 26'20". Yunis Stitan uit Zierikzee eindigde met een tijd van 1.57'84' op de laatste plaats in de series van de 800 meter en werd uitgeschakeld. De uit Zierikzee afkomstige Lars Dirkzwager kwam bij het hoogspringen tot 1 meter 95. Dirkzwager had drie pogingen nodig om die hoogte te komen. Daarmee werd hij uitgeschakeld. Drie andere atleten haalden met 1 meter 95 wel de finale, maar hadden daar slechts één poging voor nodig.