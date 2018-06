Mannen maaien met broeksriem om zich heen

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De vechtpartij werd rond 2.00 uur gemeld bij de politie door verschillende getuigen. Ze vertelden dat mensen werden geslagen door twee mannen die met een broeksriem om zich heen stonden te maaien. De aanleiding was volgens de politie een ruzie die was ontstaan in van de horecagelegenheden in Renesse.

Later in de nacht is een 29-jarige man uit Zierikzee aangehouden voor de mishandeling. De andere verdachte wordt nog gezocht.