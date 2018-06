Hoe BLØF mensen dichter bij God brengt

De zelfbenoemde rockdominee Jan Andries de Boer leidde de kerkdienst. Voor hem was er niks nieuws aan, want hij tourt al zo'n twaalf jaar met zijn BLØF-kerkdienst door het land. Hoewel.. er zat toch een klein primeurtje aan de dienst. Het was namelijk de eerste keer dat hij de dienst in Zeeland mocht doen.

De nummers die tijdens de dienst worden gespeeld, zijn niet op goed geluk gekozen. "Die nummers zijn zo gekozen dat ze passen bij de schriftlezing, de bijbelgedeelten. En dat maakt dan een mooi zinvol geheel. Ik hoop dat de mensen daar wat aan gaan beleven", legt De Boer uit.

"Nu is BLØF natuurlijk geen christelijke band, maar ze hebben wel een heleboel teksten die christelijk kunnen worden uitgelegd. En ik vind dat de kerk midden in de wereld staat. Althans dat is de bedoeling en het is mooi om dat in deze dienst tot uiting te laten komen", legt de rockdominee uit.

Van heupwiegen naar dansen

Hoewel aan het begin van de dienst het swingen door de kerkgangers vooral nog wordt overgelaten aan de dominee, komen ze gedurende de dienst steeds meer los. En die reactie krijgt De Boer niet alleen hier in Zeeland: "Vorige week stonden wij op Terschelling, ter gelegenheid van Oerol, het dak ging eraf! echt waar".

De Zionskerk is blij met de komst van Jan Andries de Boer, hoewel het niet meer bezoekers opleverde dan anders, willen ze de dominee nog een keer terug laten komen. Maar dan met een dienst geheel gewijd aan de nummers van U2.