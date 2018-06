Deel dit artikel:











Arnemuidenaar het ziekenhuis ingeslagen

Een 23-jarige man uit Arnemuiden is in het ziekenhuis beland nadat hij afgelopen nacht op de Markt in Middelburg werd mishandeld. De politie heeft voor de mishandeling twee Oost-Souburgers (18 en 21 jaar oud) aangehouden.

Politieauto (foto: oz) De politie vermoedt dat de Arnemuidenaar hardhandig werd aangepakt omdat hij een man die werd beroofd door de verdachten te hulp wilde schieten. Uit verklaringen van getuigen heeft de politie opgemaakt dat de Souburgse verdachten in gezelschap waren van een jongen met een Aziatisch uiterlijk. De politie wil hem graag spreken.