Twee keer goud voor De Koning in wereldbeker Linz

Corné de Koning tijdens de Olympische Spelen (foto: www.roeibond.nl)

In de eenmansboot pakte De Koning na vijfhonderd meter gelijk een voorsprong van vijf seconden op zijn tegenstanders. Deze voorsprong bouwde de pararoeier uit Goes alleen maar uit. Halverwege was het verschil tussen hem en de Brit Laurence Whiteley gegroeid naar tien seconden waarna De Koning onbedreigd naar de finish kon roeien.

Uitslag Skiffs

2000 meter Corné de Koning Nederland 8.38' Laurence Whiteley Groot-Britannië 8.57' Gianfilippo Mirabile Italië 10.03'

Bij de gemengde twee hadden De Koning en Annika van der Meer het minder makkelijk in de openingsfase. Na vijfhonderd meter hadden ze slechts twee seconden op het Braziliaanse duo en vijf seconden op de Poolse boot. Net als bij de wedstrijd bij de Skiffs wist De Koning het verschil in de tweede helft van de race te maken waarna het duo zonder problemen over de finish kwam.

Uitslag gemengde twee

2000 meter Corné de Koning/Annika van der Meer Nederland 8.13' Michel Gomes Pessanha/Josiane Lima Brazilië 8.29' Michal Gadowski/Jolanta Majka Polen 8.32'

Corne de Koning wint twee gouden plakken bij wereldbeker in Linz

De Koning pakte bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Belgrado ook al goud op deze onderdelen.

De eerstvolgende wedstrijd voor De Koning en Van der Meer is het wereldkampioenschap in Bulgarije. Dat wordt in september gehouden.