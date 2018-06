Schone Waardin wint roeirace Breskens-Terneuzen

De vaarroute ging na de start in Breskens voor een groot deel dicht langs de kust naar de voormalige veerhaven in Terneuzen. Ondertussen ging de reguliere beroepsvaart gewoon door. "Het was een lang recht stuk en we hadden de stroom mee", zegt Annemarie Timmerman van sloeproeiteam De Paardekreek uit Kortgene. Het team werd derde in de race. "We voeren tussen de containerschepenen. De een kwam van die kant, de ander van die kant en we waren natuurlijk heel kleine daarnaast. Ik vond het echt fantastisch."

Een biertje op de winst

Ook de winnaars uit Vlissingen waren enthousiast over de race tussen de grote schepen op de Westerschelde. "Dat is wel een beetje de kick van op buitenwater roeien. Dat hebben we met de Boulevardrace in Vlissingen ook. Dat maakt het mooi en geeft er een extra tintje aan", zegt Danny van Smaalen van sloeproeiteam Schone Waardin. Hij verwacht dat er na de overwinning wel "een biertje gedronken zal worden door deze of gene..."