Bouzambou en El Hattach willen zich in Indonesië in de kijker spelen

Het toernooi dat El Hattach en Bouzambou gaan spelen heet het AFF Championship. "Het is zeg maar de Europa League van het Aziatische zaalvoetbal", legt Bouzambou uit. "De nummers twee van de competities in landen zoals Indonesië, Thailand en Vietnam spelen een week lang tegen elkaar."

Derde keer

Het is alweer voor de derde keer dat El Hattach en Bouzambou tijdelijk in Indonesië gaan spelen. "We zijn gevraagd door een voormalig assistent-trainer van Vamos FC Mataram", legt El Hattach uit. "Ik ken hem nog uit mijn periode bij die club. Hij is nu hoofdtrainer bij SKN FC Kebumen."

"We hebben denk ik wel laten zien dat we een aardig potje kunnen voetballen", verklaart Bouzambou de uitnodiging. "Technisch en tactisch zijn ze daar wat minder, maar dat maken ze goed met hun inzet. Ik vind het lastiger om daar te spelen dan hier."

Zaalvoetbal populair

Het zaalvoetbal is volgens de twee oud-spelers van onder andere Groene Ster Vlissingen enorm populair in Azië. "Er zitten bij iedere wedstrijd 8000 man in de zaal die een enorm kabaal maken. Na de wedstrijd duurt het twee uur voordat je in de bus zit, omdat je zoveel handtekeningen moet zetten en met mensen op de foto moet", aldus El Hattach. "Die mensen vinden het een eer dat je als buitenlander in Indonesië komt voetballen", vult Bouzambou aan. "

In de kijker

Stiekem hopen El Hattach en Bouzamba dat ze hun verblijf in Indonesië na het toernooi kunnen verlengen. "We hebben allebei nog geen club voor volgend seizoen. Daar hebben we bewust mee gewacht. Als we ons in de kijker spelen blijven we misschien wel om in de competitie te spelen."