'Het gaat langzaam beter met Mees en Jeppe'

Doneeractie voor Jeppe en Mees gesloten (foto: Omroep Zeeland)

Stefanie Couwenberg is een vriendin van het getroffen gezin van Jeppe en Mees. Jeppe is druk bezig met revalideren en mocht weer naar huis. Vanwege een complicatie is hij nu weer even terug naar het ziekenhuis. "Met Mees gaat het iedere dag een beetje beter, maar tegelijk heeft hij nog iedere dag veel last van het ongeluk", legt Couwenberg uit.

Het ongeluk De 41-jarige vader en zijn 6-jarige zoontje fietsten op 13 oktober 2017 op de Langeviele toen ze werden geschept door een 47-jarige man uit Roosendaal die te veel had gedronken. Volgens een getuige reed de auto veel te hard. Vader en zoon werden gelanceerd en maakte een harde smak op het wegdek. Beiden raakten zwaargewond en werden met traumahelikopters afgevoerd.

Niet aanwezig

Niemand van het gezin is aanwezig bij de zitting, maar er komen wel andere familieleden. Tussen het gezin en de verdachte is nog geen contact geweest volgens Couwenberg. "En daar heeft het gezin ook geen behoefte aan." Een letselschadeadvocaat die het gezin bijstaat gaat een slachtofferverklaring voorlezen.

Direct na het ongeluk werd door vrienden van de familie een doneeractie opgestart voor het gezin. 3843 mensen doneerden in totaal 87.662 euro. Het geld wordt al door het gezin gebruikt om extra hulp in te huren. "Het ontlast het gezin qua zorgen over de zorg", aldus Couwenberg.