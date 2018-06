Zeeland wordt wakker: kurkdroge juni, rechtszaak aanrijding en Zeeuwse voetballers op Java

Recorddroogte in de maand juni (foto: Omroep Zeeland)

Droogte

Juni is nog lang niet afgelopen, maar het staat al vast dat de maand als kurkdroog de boeken in gaat. In Vlissingen werd tot nu toe nog maar 1 millimeter regen geregistreerd. Het ziet ernaar uit dat het in juni bij die ene millimeter blijft.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Rechtszaak over aanrijding

De rechtbank in Middelburg behandelt vanmorgen de aanrijding in de Middelburgse Langevieleweg van 13 oktober vorig jaar. Bij dat ongeluk raakten een vader en zijn 6-jarige zoontje zwaargewond. De verdachte is een man uit Roosendaal die te veel had gedronken en ook nog te hard zou hebben gereden.

Zaalvoetballers op avontuur in Indonesiƫ (foto: Omroep Zeeland)

Avontuur op Java

Zaalvoetballers Khalid El Hattach en Said Bouzambou spelen de komende maand in Indonesië. De internationals en oud-spelers van Groene Ster Vlissingen doen mee aan een internationaal toernooi op het eiland Java waar zaalvoetbal enorm populair is.

Oostkapelle (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

Eerst nog wolkenvelden, daarna meer zon. Het wordt 22 graden. Daarbij waait er een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht koelt het af tot een graad of 12.