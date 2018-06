Auto's in de sloot bij Koewacht, politie zoekt getuigen

De oldtimer is vermoedelijk total loss. (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur op de Axelsestraat. De twee auto's, een klassieke Alfa Romeo en een Opel Corsa, reden achter elkaar toen het tot een botsing kwam. Beide auto's belandden in de sloot.

Beide auto's raakten na de aanrijding in de sloot. (foto: HV Zeeland)

De inzittende van de Opel, een 31-jarige man uit Koewacht, ging er vervolgens te voet vandoor. Met behulp van getuigen kon de politie de man niet veel later aanhouden. Nadat zijn verwonding in het ziekenhuis behandeld is, is hij overgebracht naar een politiecellencomplex. Na een alcholtest bleek dat de man te veel gedronken had.

Ook de Opel Corsa is flink beschadigd. (foto: HV Zeeland)

De bestuurder van de Alfa Romeo raakte ook gewond, maar kon zelfstandig uit zijn auto komen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en is ter observatie opgenomen. Ook deze bestuurder moest blazen, hij had geen alcohol op.

Rond 22.30 uur werden beide voertuigen door een bergingsbedrijf weggesleept. (foto: HV Zeeland)

De politie is nog op zoek naar getuigen die de auto's kort voor het ongeluk nog hebben zien rijden.