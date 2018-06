Harmes en Ton op podium in halve marathon van Roosendaal

Erwin Harmes (foto: Omroep Zeeland)

Harmes en Maas liepen na tien kilometer ook al dicht op elkaar op 0.48' van de Belgische koploper Stefan van den Broek. Dichterbij de Belg zou het duo niet komen waardoor zij de tweede plek in de slotfase onderling uit moesten vechten.

halve marathon van Roosendaal

heren 1. Stefan van den Broek Duffel (Bel) 1:10.14' 2. Huub Maas Roosendaal 1:12.40' 3. Erwin Harmes Middelburg 1:12.46'

Remy Vasseur uit Vlissingen eindigde op de dertiende plaats in 1:18.52'.

Bij de vrouwen werd Leonie Ton uit Wissenkerke derde in 1:28.00'. De atlete van AV'56 uit Goes had 0.41' achterstand op winnares Els van Hooydonck uit Essen (Bel). Tweede werd Maria Vranckx uit Herenthout (Bel) in 1:27.18'.

Monica Sanderse uit Vlissingen, die eerder dit jaar de Marathon Zeeuws Vlaanderen won, eindigde achter Ton op de vierde plaats in 1:28.18'. Paola van Gilst uit Goes werd vijfde in 1:30.09'.