Deel dit artikel:











LIVE: verdachte aanrijding vader en zoontje voor de rechtbank

De rechtbank in Middelburg behandelt vanochtend de aanrijding in de Middelburgse Langevieleweg van 13 oktober vorig jaar. Bij dat ongeluk raakten vader Jeppe en zijn 6-jarige zoon Mees zwaargewond. De verdachte is een 47-jarige man uit Roosendaal. Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zaak en twittert vanuit de rechtszaal: