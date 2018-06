OM eist één jaar cel voor aanrijding vader en zoontje Middelburg

Ook eist de officier van justitie een rijontzegging van vier jaar. De verdachte, een 47-jarige man uit Roosendaal, gaf vanochtend in de rechtszaal toe dat hij de bestuurder van de auto was tijdens het ongeluk. Hij had toen ongeveer twee keer zoveel gedronken als toegestaan is voor een ervaren bestuurder.

Een harde smak op het wegdek

Jeppe en Mees staken op 13 oktober 2017 de Langevieleweg in Middelburg over toen ze werden aangereden. Volgens getuigen reed de verdachte aan de linkerkant van de weg en veel te hard. Vader en zoon werden gelanceerd en maakten een harde smak op het wegdek.

Vader Jeppe met zijn drie kinderen voor het ongeluk. (foto: Lianda de Lange)

Door de harde klap werden vader en zoon ver weggeslingerd. Hun fietsen lagen na het ongeluk meters uit elkaar. Beiden raakten zwaargewond en werden met traumahelikopters afgevoerd.

Mees en Jeppe hebben nog iedere dag last van het ongeluk. Beiden zijn qua karakter veranderd door hersenletsel. Jeppe is een hoop herinneringen kwijt en heeft dagelijks veel pijn. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis met een complicatie en maakt zich veel zorgen over de toekomst nu hij niet meer voor zijn gezin kan zorgen. Mees is snel overprikkeld, maar kan wel naar school.

Op haar netvlies gebrand

Toen hun vrouw en moeder Linda het telefoontje kreeg, is ze naar de plek van het ongeluk gesneld. Ze was binnen enkele minuten ter plekke. Dat moment staat voor altijd op haar netvlies gebrand, vertelde ze in de rechtbank.

Ze kwam vervolgens voor een hartverscheurende keuze te staan. Ze moest kiezen tussen haar man of zoontje. Zij gingen namelijk allebei naar een ander ziekenhuis en ze moest kiezen met wie ze mee zou gaan. Ze koos ervoor om mee te gaan met haar zoontje, op dat moment wist ze nog niet of ze haar man ooit nog terug zou zien.

In reactie op haar emotionele relaas en op de klachten die Mees en Jeppe aan het ongeluk hebben overgehouden betoont de verdachte spijt, maar dat is voor de toegestroomde geïnteresseerden op de publieke tribune niet genoeg. Een emotioneel familielid kan zich niet meer inhouden en scheldt de verdachte uit voor klootzak.

De verdachte is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Mede daarvoor kreeg hij vijftien maanden cel. Daarnaast heeft hij een strafblad van zes pagina's en kreeg hij voor eerdere vergrijpen zes jaar tbs.

Persofficier van OM over eis aanrijding Langevieleweg

