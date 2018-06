Deel dit artikel:











Mountainbiker Milan Vader sterkste in Spaarnwoude

Mountainbiker Milan Vader uit Middelburg heeft zondag in Spaarnwoude de 3 Nations Cup gewonnen. Vader was de sterkste bij de elite-mannen/beloften en had een ruime voorsprong op de concurrentie.

Milan Vader (foto: Orange Pictures) Vader finishte in 1:45.27' en had op de streep 0.26' voorsprong op Ben Zwiehoff uit Duitsland. Marc Bouwmeester werd derde. Bij de vrouwen eindigde Didi de Vries uit Wilhelminadorp op de negende plaats. De wedstrijd werd gewonnen door Sophie von Berswordt.