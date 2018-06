Politie zoekt met helikopter naar mishandelaar baby

(foto: Foto: Ria Brasser)

Net na middernacht ontving de politie een melding dat er een baby mishandeld zou zijn in Westkapelle. Er werd een zoekactie opgestart naar de verdachte, waarbij ook een helikopter werd ingezet.

Uiteindelijk arresteerden agenten op de grond de man in de Zuidstraat in Westkapelle. Hij wordt vandaag verhoord. De politie vermoedt dat de mishandeling in de relatiesfeer ligt.