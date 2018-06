Deel dit artikel:











Brons voor Riddersma bij Sloveense Europacup

Judoka Sjors Riddersma uit Middelburg heeft bij een Europacupwedstrijd in Celje brons gewonnen. Riddersma (23) klopte in de strijd om de derde plaats zijn landgenoot Ferdinand Ansah door een waza-ari te scoren. Op de Europese seniorenranking in de klasse tot 100 kilo is Riddersma nu opgeklommen naar de tweede plaats.

Sjors Riddersma (foto: Stanislav Michalowski) Na een bye in de eerste ronde won Riddersma in zijn eerste wedstrijd binnen een halve minuut op ippon van de Duitser Wolfgang Albach. Op zijn tweede tegenstander, de Sloveen Vrankar Blaz, werd met ippon verslagen, waarna Riddersma in de halve finale op ippon van de Oekraïner Danylo Hutsol verloor. Tegen Ansah veroverde Riddersma vervolgens zijn bronzen medaille.