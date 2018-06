'Kickboksen is lekker sociaal bezig zijn'

't Mannetje is nog zeer regelmatig zijn Team Zeltech te vinden. Hij geeft les aan kinderen en beginners en trekt ook zelf de handschoenen aan. 't Mannetje is tevreden met hoe de vereniging er voor staat. "Ik ben natuurlijk al op mijn retour. De jeugd moet invulling geven aan de toekomst. Ik vind dat we de vereniging moeten consolideren zoals hij nu is. Lekker sociaal bezig zijn en zelfvertrouwen kweken. Dat is nog belangrijker dan een goede techniek."

Leo 't Mannetje stond aan de wieg van Team Zeltech in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de enthousiaste jonge bestuursleden is Joyce Lokerse. Zij is zelf actief in de ring, maar geeft ook les. "Team Zeltech is een hele gezellige club", zegt ze. "We doen ook buiten het kickboksen om veel samen en in de zomer verzorgen we buiten ook trainingen." Pieter van der Male is een andere trainer. Hij vertelt dat er in Zeeland weinig toernooien zijn en dat het niveau vergeleken met het landelijke niveau nog wat achter blijft. "Maar we hebben hier wel veel talenten", vindt Van der Male. "Dus de toekomst ziet er rooskleurig uit."

Kickboksen bij Team Zeltech is heel laagdrempelig (foto: Omroep Zeeland)

Als de jeugdtalenten Qaiyento Vente en Jip Brest van Kempen hun kunsten hebben vertoond is het tijd voor de battle van presentator Jan-Jaap Corré. Hij moet een minuut lang combinaties maken door te slaan en te schoppen. Als hij de 15 haalt is de battle geslaagd.

Onze Club op tv

Het sportprogramma Onze Club is elke zondagavond te zien bij Omroep Zeeland op televisie, vanaf 18.10 uur. De uitzending wordt ieder halfuur herhaald en is ook terug te kijken op de website.