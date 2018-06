Verdwijning van Herman Ploegstra: familiale kring, relationele sfeer of crimineel circuit

Herman Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

Alle ruim 2200 inwoners van IJzendijke zijn met een brief uitgenodigd om vanavond naar een bijeenkomst over de verdwijning van Herman Ploegstra te komen in het gemeentehuis van Sluis. Leider van het onderzoeksteam van de politie, Ralph Nagelkerke en Officier van Justitie Kim Weijers geven een presentatie over de stand van zaken in het onderzoek.

Er wordt verteld wat er in het verleden gedaan is, wat er nu gebeurt en wat het onderzoeksteam in de toekomst nog wil doen. Door de inwoners bij het onderzoek te betrekken, hoopt de politie meer informatie los te krijgen.

Weten de IJzendijkenaren meer?

Teamleider Ralph Nagelkerke denkt dat mensen in IJzendijke niet het achterste van hun tong laten zien."Als je in een kleine gemeenschap woont en je weet iets van elkaar dat niet door de beugel kan, dan weet iedereen het meteen als je een verklaring aflegt bij de politie. Iemand verlinken, vinden mensen niet prettig. Maar ik hoop echt dat mensen dat nu toch doen."

In oktober 2010 verdween de toen 35-jarige Herman Ploegstra spoorloos. Een rechercheonderzoek leverde destijds geen aanwijzingen op. Na bijna acht jaar heeft het Cold Case Team van de politie Zeeland/West-Brabant besloten deze zaak te heropenen.

