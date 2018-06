Zwaargewonde na verwisselen band bij Hoek

De weg werd afgesloten door de hulpdiensten. (foto: HV Zeeland)

De politie denkt dat de aanhangwagen een klapband had. Een traumahelikopter en twee ambulances werden opgeroepen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten, er komt nog een kraan om de lading van de aanhangwagen over te nemen. Tot die tijd kan de lijnbus er wel langs.