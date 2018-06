'We hebben een Epke Zonderland nodig'

"Dat zijn er wel eens meer geweest", beaamt wedstrijdleider Marc van Vlierberghe. "Baanatletiek bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Verspringen, kogelstoten, discuswerpen. Daar moet je echt voor naar een atletiekbaan. Dat kost tijd. Het is veel makkelijker om een paar loopschoenen te kopen en in de polder te gaan lopen", verklaart hij het verschil in populariteit tussen baanatletiek en lopen op de weg.

"Kinderen hebben tegenwoordig veel meer keuze in hobby's", vult ultraloper en atletiektrainer Edward de Leng hem aan. "Ze kiezen ervoor om er een andere sport of muziek naast te doen. Op een gegeven moment moeten ze dan toch gaan kiezen voor het één of ander. Dat speelt ook mee."

Zeeuwse kampioenschappen atletiek (foto: Omroep Zeeland)

Bovendien heeft baanatletiek niet echt een aantrekkelijk imago, vindt Van Vlierberghe. "Je moet vaak lang wachten tijdens en tussen de onderdelen. Dat is dus niet vlot en hip. Ook niet voor het publiek. We hebben meer helden nodig zoals Dafne Schippers, om de sport weer populair te maken."

De Leng beaamt dat. "Je ziet dat nu in het tennis gebeuren en eerder ook bij het turnen met toppers zoals Epke Zonderland. Die komen veel in het nieuws en dan zie je dat de populariteit van zo'n sport toeneemt."

'We zijn bezig het aantrekkelijker te maken'

Echt zorgen over de toekomst van de Zeeuwse baanatletiek hoeven we ons nog niet te maken vinden Van Vlierberghe en De Leng. "Het zal wel weer aantrekken", denkt De Leng. "De atletiekbond is bezig met nieuwe initiatieven om de sport weer wat aantrekkelijker te maken voor kinderen. Daar ligt de nadruk op sporten in een team in plaats van individueel. We zijn er dus mee bezig, maar we moeten wel de schouders er onder blijven zetten."